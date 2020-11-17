Безработные и имеющие риск остаться без работы граждане смогут получить помощь в профессиональном обучении и трудоустройстве в рамах обновленного нацпроекта "Демография"

(17.11.2020)

В обновленной редакции нацпроекта "Демография" появится новый федеральный проект "Содействие занятости" (заменит собой "Содействие занятости женщин"). Если раньше помощь в обучении могли получить только мамы дошкольников и граждане старше 50 лет, то охват обновленного проекта намного шире.

По информации Минтруда РФ, с 2021 года любой человек, потерявший работу, сможет воспользоваться возможностями нацпроекта и пройти переобучение, если найти работу по имеющейся специальности не может или у него совсем нет профессионального образования.

Также переобучение будет доступно для граждан, которые находятся под риском увольнения. При переобучении большое внимание будет уделяться потребностям работодателя, чтобы выпускники образовательных программ впоследствии были востребованы на рынке. После обучения безработные получат помощь в трудоустройстве, а те, кто находился под риском увольнения, сохранят свое рабочее место благодаря новым навыкам. Проходящие переобучение граждане параллельно будут получать пособие по безработице.

Для решения проблем занятости также предполагается модернизация работы центров занятости. Для центров занятости будет создана единая информационная платформа, которая позволит обмениваться данными, вести долгосрочное планирование привлечения трудовых ресурсов, проводить аналитику ситуации на рынке труда на базе платформы "Работа в России".

Планируется переоборудовать центры занятости и с технической точки зрения — как флагманские, расположенные в крупных городах, так и небольшие в сельской местности.

Напомним, в Башкортостане уже функционирует первый кадровый центр "Работа России" — Юго-восточный межрайонный центр занятости населения, расположенный в городе Стерлитамак.

Также в рамках федерального проекта продолжится работа и по другому важному направлению — созданию новых мест в ясельных группах. Это и помощь родителям, чтобы они смогли выйти на работу, и первые шаги ребенка в системе образования.

Получать меры поддержки гражданам станет проще, благодаря развитию механизма "социального казначейства". Уже в первом полугодии 2021 года при рождении ребенка семьи будут получать уведомления в личном кабинете на портале Госуслуг обо всех полагающихся мерах социальной поддержки. Кроме того, с 1 июля 2021 года в стране начнет работать единый контакт-центр на базе Пенсионного фонда России, где каждый сможет получить развернутую консультацию по всем вопросам, связанным с мерами соцподдержки.