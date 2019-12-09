Выполнение нацпроектов: регионы входят в режим

(09.12.2019)

В ноябре исполнился год национальным проектам, разработанным правительством РФ в соответствии с президентским указом N204 от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Сбор информации о результатах исполнения этих проектов идет с начала ноября, а первый вариант отчета за 2019 год правительство должно было представить уже к 1 декабря. Впрочем, поскольку реализации нацпроектов уделяется так много внимания, некоторые — самые значимые для граждан — предварительные выводы сделать уже возможно.

И главный из них, как нам представляется, таков: несмотря на традиционно долгую раскачку, к концу 2019 года федеральные и региональные власти на практике освоили подходы проектного финансирования, уточнили паспорта нацпроектов и свои планы на период до 2024 года. Так что теперь российские регионы в целом готовы к эффективному освоению тех финансовых ресурсов, поступление которых (в большем по сравнению с 2019 годом объеме) ожидается в 2020 году.

Руководящие и направляющие

13 нацпроектов, совокупный бюджет которых превышает 25,7 трлн рублей, нацелены на решение весьма амбициозных социально-экономических задач. Это, в частности, вхождение России в топ-5 крупнейших экономик мира с опережающими темпами роста (больше 3%) и инфляцией не выше 4%, рост численности населения, средней продолжительности жизни россиян, доходов граждан, а также снижение уровня бедности.

При этом 51,2% средств будет выделено из федерального бюджета, 29,2% поступят из внебюджетных источников (от частных инвесторов), 19,1% — из региональных бюджетов и 0,6% — из государственных внебюджетных фондов.

При распределении финансовых ресурсов между нацпроектами (таблица 1) предпочтение отдано двум направлениям — "Комфортная среда для жизни" (с долей более 38%) и "Экономический рост" (около 40%), что объясняется наличием в них инфраструктурной (наиболее капиталоемкой) составляющей.

Среди проектов, направленных на развитие человеческого потенциала, выделяется демография (увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет, суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 на одну женщину, доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, и доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 55%).

Примечательно, что финансирование нацпроектов за счет федерального бюджета в ближайшие три года будет расти, достигая максимума в 2022 г. (2,7 трлн руб.), а затем постепенно сокращаться (график 1).

Цели, ожидаемые результаты и объемы финансирования всех 13 нацпроектов зафиксированы в специальных паспортах, разработанных федеральным правительством, при этом каждый из проектов курирует профильный министр.

Оперативный контроль за выполнением нацпроектов — в режиме мониторинга — ведут сразу несколько федеральных ведомств (кроме, разумеется, правительства РФ, это, в частности, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, Федеральное казначейство и Счетная палата), а также ряд общественных организаций (например, партия "Единая Россия" и движение "Общероссийский народный фронт").

Между тем, не менее 60% мероприятий в рамках нацпроектов относятся к полномочиям субъектов РФ и осуществляются — под личную ответственность их губернаторов — как проекты регионального и муниципального уровня со своими целевыми показателями. Для координации этой работы в каждом регионе создан проектный офис (при местном минэкономразвития).

Итоговый отчет за 2019 год будет представлен Владимиру Путину в марте следующего года, причем по его результатам президент будет судить о профпригодности высших чиновников (кураторов нацпроектов на федеральном уровне, а также руководителей регионов).

Разобраться, подтянуться

Реализация национальных проектов — серьезное (на уровне краш-теста) испытание для всей российской системы государственного управления. В Москве признают, что паспорта нацпроектов утверждались в авральном режиме, на запуск проектных офисов ушло почти полгода, а ряд проектных мероприятий с самого начала нуждался в существенной корректировке.

Выступая в начале ноября на президиуме президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, премьер-министр Дмитрий Медведев признал "нескоординированность и плохую организацию работы" и заявил о рисках недостижения показателей по ряду проектов в 2019 году.

Вызовов немало. Нужно, к примеру, модифицировать систему межбюджетных отношений и подходы к распределению между субъектами РФ трансфертов из федерального бюджета, чтобы обеспечить баланс между стоимостью расходных полномочий и доходными источниками региональных и местных бюджетов.

Другая не менее актуальная задача — нахождение четкого соотношения между объемами финансирования нацпроектов и их результатами, то есть, значениями целевых показателей. Причем многие из них не имеют узаконенных методик расчета, не включены в федеральный план статистических работ и будут уточняться вплоть до конца 2019 года.

Кроме того, показатели федеральных проектов нужно аккуратно перевести в показатели соответствующих региональных проектов с учетом социально-экономических возможностей, а также географических и культурных особенностей каждого региона.

Чтобы ответить на эти и другие вызовы, нужны и время, и адекватные меры со стороны управленческого аппарата на всех уровнях власти. А пока приходится констатировать не вполне утешительные итоги освоения государственных ассигнований на выполнение нацпроектов (таблица 2).

За ноябрь, судя по данным сайта budget.gov.ru, был совершен еще один впечатляющий рывок по исполнению нацпроектов (график 2). По программе "Жилье и городская среда", например, сразу на более чем 31%, "Образование" - более 25%.

Открытая информация об освоении ассигнований на нацпроекты в субъектах ПФО на момент написания данного текста ограничивалась Республикой Татарстан — 71,3% (18,3 млрд руб. из 25,7 млрд) и Пензенской областью (71,2%).

Еще по нескольким регионам удалось найти объемы финансирования на 2019 год (таблица 3). По Самарской области известна структура финансирования по отдельным нацпроектам (таблица 4).

По словам заместителя полпреда президента РФ в ПФО Алексея Кузьмицкого, на реализацию нацпроектов в регионах округа в следующем году будет выделено 275 млрд рублей — на 10% больше чем в году нынешнем. Впрочем, финансовый аспект нацпроектов при всей своей важности не является чем-то самоценным: их конечная цель — прорывное улучшение качества жизни россиян. И эта задача с тем или иным успехом решается во всех регионах ПФО. Так, свыше половины названной суммы (около 144 млрд руб.) адресовано социальным проектам в сфере здравоохранения, образования, демографии и культуры.

В предметном измерении

Особый интерес в этом смысле представляет межрегиональный проект "Оздоровление Волги", являющийся частью нацпроекта "Экология". В нем участвуют семь субъектов ПФО — республики Марий Эл, Татарстан и Чувашия, а также Нижегородская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области. Цель — снизить годовой сброс загрязненных вод в реку Волгу втрое.

По информации Минстроя РФ, в текущем году на соответствующие мероприятия будет направлено около 10 млрд рублей, причем, большая часть этой суммы 8,9 млрд — из федерального бюджета. С уверенностью можно предположить, что координация этих замыслов и, тем более, их реализация без нацпроекта "Экология" вряд ли были бы возможны.

Находящиеся в стороне от Волги Республика Башкортостан, Оренбургская область и Пермский край вошли в другой межрегиональный проект "Великий Уральский Путь", нацеленный на развитие экологического туризма в национальных парках и заповедниках Урала.

По мнению Марата Хасанова, главы дирекции по особо охраняемым природным территориям Башкирии, это позволит республике привлечь российских и иностранных туристов, развить туристическую инфраструктуру на основе природно-ресурсного потенциала региона. Работа будет вестись в рамках того же нацпроекта "Экология".

Ниже приводятся некоторые результаты, достигнутых регионами ПФО в 2019 году в ходе реализации нацпроектов.